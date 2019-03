Szczery artykuł Taylor Swift w magazynie „Elle”. „Zawsze mam ze sobą opatrunki hemostatyczne”

„Po tylu incydentach ze stalkerami, którzy próbują włamać się do twojego domu, zaczynasz przygotowywać się do tego, że może przydarzyć ci się coś złego” – pisze Swift.

W zeszłym roku gwiazda wywalczyła w sądzie zakaz zbliżania się wobec mężczyzny, który próbował włamać się do jej domu uzbrojony w nóż. Inny człowiek został aresztowany w lutym tego roku za uderzenie w drzwi wejściowe do jej domu łopatą. W zeszłym miesiącu ten sam mężczyzna skazany został na sześć miesięcy więzienia za osobny incydent – włamał się do nowojorskiego mieszkania i wziął prysznic, po czym zasnął w nie swoim łóżku. Trzeci mężczyzna we wrześniu otrzymał zakaz zbliżania się do piosenkarki po tym, jak wysyłał jej listy, w których groził jej, że ją zgwałci i zabije.

Trasy koncertowe

W świetle tych incydentów piosenkarka pisze, że nosi zawsze przy sobie opatrunki hemostatyczne QuikClot. Jak dodaje, strach przed przemocą, zdominował też jej pracę. „Po zamachu w Manchester Arena i strzałach do ludzi na koncercie w Las Vegas, byłam całkowicie przerażona tym, że wyruszam w trasę, ponieważ nie wiedziałam w jaki sposób mogę zapewnić bezpieczeństwo trzech milionów fanów przez siedem miesięcy” – czytamy. „Wymagało to długiego procesu planowania, dużych wydatków i wiele wysiłku” – napisała.

Trump

W artykule „30 rzeczy, których nauczyłam się przed 30-tką” piosenkarka poinformowała, że zdecydowała się wyłączyć możliwość komentowania pod swoimi postami w mediach społecznościowych, aby „chronić swoje zdrowie psychiczne i nauczyć się kochać swoje ciało” . Zdradziła ponadto, że rak jej matki powrócił i że to jest „prawdziwy problem” . Pisała także o swoim sprzeciwie wobec rządów prezydenta USA Donalda Trumpa. „Inwokowanie rasizmu i wywoływanie strachu poprzez słabo zawoalowane przesłanie nie jest tym, czego oczekuję od naszych przywódców i zdałam sobie sprawę z tego, że moim obowiązkiem jest wykorzystać mój wpływ na tę obrzydliwą retorykę” – podkreśliła.

Czytaj także:

Jest nazywany „najprzystojniejszym lekarzem na świecie”. W mediach promuje zdrowy tryb życia