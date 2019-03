„Milionerzy”. Uczestnicy polegli na pytaniach o Rów Mariański i siedzibę prezydenta

„Milionerzy” – zasady programu

Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną "kto pierwszy, ten lepszy". Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie skorzystać może z trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

Pytania o siedzibę prezydenta i najgłębsze miejsce na Ziemi

W dzisiejszym odcinku oglądaliśmy dwóch uczestników. Pierwszą z nich była pani Agnieszka, która poległa w walce o sumę gwarantowaną 40 tys. złotych. Nie zdecydowała się skorzystać z żadnego z kół ratunkowych (do dyspozycji miała trzy), ponieważ była pewna swojej odpowiedzi. Niestety, okazała się ona błędna. Pytanie brzmiało:

Siedzibą prezydenta jest dawny pałac Radziwiłłów, zwany:

a) Belwederem,

b) pałacem wilanowskim,

c) Wawelem,

d) Pałacem Namiestnikowskim.

Pani Agnieszka zaznaczyła odpowiedź a – Belweder. Poprawną była z kolei opcja d – Pałac Namiestnikowski. Uczestniczka wróciła do domu z 1000 zł.

Druga uczestniczka pytana była z kolei o najgłębsze miejsce na Ziemi. Pytanie brzmiało:

Rów Mariański – najgłębsze miejsce na Ziemi – znajduje się na dnie:

a) Morza Czarnego,

b) Morza Śródziemnego,

c) Pacyfiku,

d) Bajkału.

Niestety pani Kasia przy pytaniu o 10 tys. złotych zaznaczyła odpowiedź d – Bajkał. Poprawną opcją była oczywiście odpowiedź c – Pacyfik.

