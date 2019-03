Agnieszka Dygant pochwaliła się nowymi tatuażami. Fani nie są zachwyceni

Blizny na twarzy i dwa tatuaże nad piersiami. W takiej wersji zaprezentowała się w środę 6 marca na Instagramie Agnieszka Dygant. Jej nowy wygląd wywołał spore poruszenie wśród fanów, którzy podobiznę dziecka okrzyknęli mianem „horrorka”. Niektórzy pytali, czy to żart i czy nowe malunki na ciele aktorki da się zmyć.

Podpowiedź może być ukryta w hasztagach, które Dygant dołączyła do zdjęcia. Znalazły się tam m.in. takie hasła jak #kobietymafii2, #film i oznaczenie oficjalnego konta Patryka Vegi. To reżyser znany z mocnych charakteryzacji aktorek, które grają w jego filmach. Ostatnio zdjęcie tatuażu na pół nogi pokazała grająca główną rolę w „Small World” Julia Wieniawa. Wtedy była to tylko tymczasowa charakteryzacja, podobnie może być więc i w przypadku Dygant.

Do tej pory Agnieszka Dygant zagrała u Patryka Vegi w czterech filmach i dwóch serialach. Obecnie pracują wspólnie nad nową produkcją o handlu dziećmi, zatytułowaną „Small World”.

