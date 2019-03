Superbohater gej dołączy do Avengersów? Marvel podobno szuka „otwarcie homoseksualnego aktora”

O homoseksualnym superbohaterze spekuluje się już od dłuższego czasu. Pogłoski podgrzewali zresztą sami przedstawiciele Marvel Studios. W 2018 roku podczas konferencji prasowej na temat „Ant-Mana i Osy” Kevin Feige przyznał, że w przyszłości do grona superbohaterów Marvela (m.in. Avengersi) w przyszłości ma dołączyć osoba z kręgu LGBTQ. Jak pisze That Hashtag Show, ta przyszłość nadejdzie wcześniej, niż się spodziewaliśmy.

Według anonimowego źródła portalu, Marvel rozgląda się za aktorem dowolnego pochodzenia etnicznego, w przedziale wiekowym 30-49. Jego dodatkową cechą ma być otwarte przyznawanie się do homoseksualizmu. Źródło That Hashtag Show utrzymuje, że zostałby on obsadzony w głównej roli szykowanego na rok 2020 filmu „The Eternals”. Oznaczałoby to, że po kasowym hicie „Czarna Pantera” i głośnym jeszcze przed premierą „Kapitan Marvel”, studio szykuje kolejny film, w którym głównym bohaterem nie byłby biały mężczyzna. Brak reprezentacji mniejszości to jeden z najczęstszych zarzutów kierowanych pod adresem twórców filmów opartych na komiksowych superbohaterach. Zwłaszcza, że w komiksowych oryginałach jest wiele postaci homoseksualnych. Ich wątki do tej pory nie trafiały jednak na ekrany.

