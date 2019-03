Serial „Syn” z Piercem Brosnanem w roli głównej. Jest data premiery 2. sezonu i trailer!

Serial „Syn” jest adaptacją nominowanej do nagrody Pulitzera i znajdującej się na liście bestsellerów New York Timesa powieści Philippa Meyera o tym samym tytule. Drugi sezon zakończy historię „pierwszego syna Teksasu”.

Fabuła serialu

Eli McCullough (Pierce Brosnan) nie cofnie się przed niczym, by zabezpieczyć swoje dziedzictwo przed rodzącym się przemysłem naftowym z 1917 roku. W osiągnięciu celu ucieknie się do zdrady, oszustwa i mordu – narzędzi, którymi posługuje się bez trudu dzięki zdolnościom nabytym, gdy był jeszcze wojownikiem Komanczów. Jednak największym wyzwaniem, któremu stawi czoła, okaże się być wojna domowa pod jego własnym dachem, wywołana przez idealistycznego syna bohatera – Pete’a (Henry Garrett). Eli wie, że największa nagroda jest w zasięgu ręki, ale czas działa na jego niekorzyść.

Tymczasem, w 1851 roku, młody Eli (Jacob Lofland) jest żonatym i szanowanym wojownikiem plemienia Komanczów. Tragedia zmusza go jednak do objęcia pozycji lidera rozpadającego się imperium Komanczów. Dodatkowo, do serialu wprowadzona zostaje trzecia perspektywa czasowa, przenosząca widza do 1988 roku. Bohaterką tej osi czasu będzie wnuczka Eli’a, Jeanne Anne McCullough (Lois Smith), która w wieku 85 lat będzie musiała zmierzyć się z długo skrywaną rodzinną tajemnicą.

„Syn” – aktorzy, producenci

Serial został wyprodukowany przez AMC Studios i Sonar Entertainment. Twórcami serialu są: showrunner i scenarzysta Kevin Murphy, reżyser Kevin Dowling, pisarz Philipp Meyer, a z ramienia Sonar Entertainment Tom Lesinski oraz Jenna Santoianni jako producenci wykonawczy. Oprócz Brosnana, Smitha, Garretta i Loflanda, w serialu zobaczymy także: Paolę Núñez, Zahna McClarnona, Jess Weixler, Davida Wilsona Barnesa, Sydney Lucas, Jamesa Parksa, Elizabeth Frances, Shane’a Grahama i Kathryn Prescott.

Gdzie oglądać serial „Syn”?

Serial „Syn” wróci na antenę AMC Polska 9 maja o 22:00.