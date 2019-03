Obejrzeliśmy „Leaving Neverland”. Czego dowiadujemy się z czterogodzinnego filmu?

W dokumencie „Leaving Neverland” dwóch mężczyzn - James Safechuck i Wade Robson, opowiadają o swoich relacjach z Michaelem Jacksonem.

Premiera „Leaving Neverland” na HBO

Dokument „Leaving Neverland” miał swoją światową prapremierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance, gdzie był pokazywany w sekcji Wydarzenia Specjalne. Niedługo potem film zaczął zbierać bardzo pochlebne recenzje. Recenzent magazynu Rolling Stone napisał, że film „jest trudnym do oglądania, jeszcze trudniejszym do zignorowania, niemożliwym do zapomnienia... świadectwem odwagi”. Magazyn Hollywood Reporter dodał, że jest to „wstrząsający, wielowątkowy i rozdzierający serce dokument”, a magazyn Variety podkreślił, że jest to „niezwykle sugestywne i przekonujące świadectwo”.

Reżyserem i producentem filmu „Leaving Neverland” jest Dan Reed (nominowany do nagrody Emmy dokument HBO „Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks” i „Morderca w deszczu”). Nancy Abraham i Lisa Heller pełną obowiązki producentów wykonawczych ze strony HBO. Produkcję dokumentu dla Channel 4 zlecili Daniel Pearl, Tom Porter i Dorothy Byrne. Dokument jest koprodukcją HBO i Channel 4.

Premiera dwuczęściowego filmu dokumentalnego HBO Leaving Neverland w HBO GO 8 marca. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na kwiecień.

