Whoopi Goldberg ma problemy ze zdrowiem. „Byłam bardzo bliska opuszczenia Ziemi”

– Cześć, tak, to ja. Jestem tutaj. Wstaje i mogę się ruszać – nie tak szybko, jak bym chciała, ale jest dobrze. Nie jestem martwa. Oto, co się stało – mówi na początku wideo aktorka. 63-latka zdradza, że przeszła bakteryjne zapalenie płuc. – Byłam bardzo bliska opuszczenia Ziemi – mówi.

– Dobra wiadomość jest taka, że do tego nie doszło. Dziękuje za wszystkie życzenia, wszystkie cudowne rzeczy, które ludzie mówili. Nawet ludzie, którzy nie są moimi wielkimi fanami, mówili mi naprawdę miłe rzeczy – podkreśla. – Panie, nie mogę się doczekać tego, aż znowu się z wami zobaczę – zwróciła się do koleżanek z programu „The View” . – To było dla mnie bardzo interesujące przeżycie i opowiem wam wszystkim o tym, jak już usiądę z wami przy stole. Do zobaczenia wkrótce – dodaje.