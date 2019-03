Z „Tańcem z Gwiazdami” pożegnały się dwie pary. „Miałaś ramę jak umierający łabędź”

W ubiegłym tygodniu Justyna Żyła, była żona polskiego skoczka narciarskiego Piotra Żyły, usłyszała kilka gorzkich słów od Iwony Pavlović. – Chciałabym być taką małpą, która nic nie widzi i nic nie słyszy. Tańczyłaś jak przedszkolak, ale to chyba za duże słowo – bezlitośnie oceniła występ Justyny Żyły i Tomasza Barańskiego Iwona Pavlovic. – To był mizerny skok bez zaznaczonego telemarku. Pozostaje ci walka o sms-y. Masakra – dodała nawiązując do życia prywatnego uczestniczki. Występ pary oceniono na zaledwie 8 punktów.

Dziś było nieco lepiej. Barański i Żyła tańczyli fokstrota, za którego otrzymali 11 punktów. – Miałaś ramę jak umierający łabędź, ale w sumie to dobrze, bo zrobiłaś dużo kroków... Masz Złe stopy, nie masz pionu. Zasuwaj jak mały Kaziu – powiedziała oceniając taniec Iwona Pavlović.

Ostatecznie z programem pożegnali się w piątek 8 marca dwie pary – Dominika Tajner i Wojciek Jeschke.

Punktacja po piątkowym odcinku: