Eurowizja 2019. Znamy piosenkę, którą wykona Tulia w Izraelu

W 2019 roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji, podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. W tym roku to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano zdaniem ekspertów to najbardziej interesujące. Na oficjalnej stronie Eurowizji podano, że Polskę w 64. edycji konkursu będzie reprezentować zespół Tulia. „Zespół łączy charakterystyczny styl śpiewania z nowoczesną produkcją muzyczną” – opisano.

Utwór „Fire of Love (Pali się)”

W piątek 8 marca 2019 roku poznaliśmy utwór, którym Tulia będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Jest to specjalnie przygotowana na tę okazję piosenka „Fire of Love (Pali się)”. Co ciekawe, utwór „Pali się” na YouTubie pojawił się już ponad trzy miesiące temu. Wczoraj jednak został opublikowany w nowej odsłonie. „Utwór ten to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki – zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć. Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim” – podano w komunikacie Telewizji Polskiej.

Twórczość Tulii

O zespole Tulia zrobiło się głośno, gdy zaczął nagrywać folkowe wersje znanych utworów. Dzięki coverowi „Enjoy The Silence” Depeche Mode, Tulia zyskała rozgłos za granicą, zdobywają uznanie wśród fanów brytyjskiej grupy. Po premierze ludowej wersji „Nieznajomego” Dawida Podsiadło, głos zabrał sam artysta twierdząc, że jest to „pięknie hipnotyzujący cover”. „Efekt jest wspaniały, bardzo poruszające i po prostu piękne” – napisał wówczas na Facebooku.

Tulię tworzą cztery dziewczyny ze Szczecina: Patrycja Nowicka, Dominika Siepa, Joanna Sinkiewicz oraz Tulia Biczek, której imieniu zespół zawdzięcza nazwę. Swoje umiejętności szlifowały w szkołach muzycznych, mają już także duże doświadczenie występów scenicznych.

TULIA "Nieznajomy" (Dawid Podsiadło folk cover)



Tulia - Wstajemy Już



Tulia - Pali Się



Tulia - Nothing Else Matters



Tulia - Jeszcze Cię Nie Ma

