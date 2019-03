Nowi uczestnicy „Big Brothera”. Widzowie zdecydują, kto wejdzie do domu Wielkiego Brata

Emisja pierwszego odcinka nowej edycji „Big Brothera” jest planowana na 17 marca. Wówczas poznamy 15 uczestników. Tymczasem w „Dzień dobry TVN” pojawiły się dwie osoby, które mają szansę dołączyć do obsady programu. Agnieszka Raczyńska ma 26 lat. Ukończyła studia z marketingu i PR w Wielkiej Brytanii. Pracowała jako manager w Selfridges w Londynie. Do udziału w programie zachęciła ją mama. 31-letni Maciej Borowicz jest związany z branżą eventową. Pracuje także jako DJ Matthew Clarck. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że uwielbia imprezowy styl życia, a do studia przyjechał prosto z imprezy, którą skończył o godzinie 5 rano.

O tym, która z osób dołączy do pozostałych 14 uczestników zadecydują widzowie. Aby zagłosować należy wysłać SMS-a na numer 7322 - głos na Agnieszkę to SMS o treści „1”, a na Macieja - „2”. Głosować można także na stronie internetowej www.bigbrother.pl.

Dom Wielkiego Brata

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.

Gdzie i kiedy będzie można oglądać „Big Brothera”?

Nową edycję reality show będzie można oglądać w stacji TVN7 oraz TVN. Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 w TVN7. O godz. 23:15 pokazywany będzie "Big Brother Extra" (materiały dodatkowe, które nie trafiły do głównego wydania). Będzie też można obejrzeć krótkie antenowe wejścia live, które potrwają kilka minut: „Big Brother - Pobudka” (o godz. 9.50), „Big Brother - Popołudnie” (o godz. 13.35), „Big Brother - Podwieczorek” (o godz. 16.40). Gospodarzami show będą Agnieszka Woźniak-Starak, Ula Chincz, Bartek Jędrzejak oraz Małgorzata Ohme. Finał reality show zaplanowano na 16 czerwca 2019 roku.

