Mąż Agaty Kuleszy twierdzi, że był ofiarą molestowania. „Rzuciła się w psychotyczny pościg”

„Super Express” przypomina, że małżeństwo Agaty Kuleszy z operatorem i kamerzystą Marcinem Figurskim początkowo uchodziło za bardzo udane. Później nastąpił kryzys, a para jest obecnie w trakcie rozwodu. Jak dotąd odbyły się dwie rozprawy sądowe, a trzecią zaplanowano na połowę kwietnia, co potwierdził w rozmowie z „SE” przedstawiciel Sądu Okręgowego w Warszawie. Aktorka chce, by podczas procesu rozwodowego uznano winę jej męża. Figurski wnioskuje o to samo.

„Jestem ofiarą”

Kulesza nie udziela komentarzy w sprawie, a jej mąż przyjął zgoła odmienną taktykę. Figurski mówiąc o aktorce nie używa już zwrotów takich jak „żona”. Zastępuje je „panią Kuleszą” oraz „panią K”. Operator twierdzi, że to on jest stroną pokrzywdzoną. – Sąd zrobi, jak uważa. Ja jestem ofiarą. Jestem wieloletnią ofiarą molestowania moralnego. Uświadomił mi to mój terapeuta. Ja uciekłem. Pani K. rzuciła się w psychotyczny pościg – przyznał cytowany przez „SE”.

Dziennikarze dziennika dotarli także do osoby z otoczenia małżonków. – Nikt nie wie, co się stało. Jednak niektórzy wskazują, że ich kryzys pokrywa się z rozwojem kariery Agaty – stwierdził informator. – Ponad cztery lata temu zaczęła robić furorę jako aktorka, pojawiły się prestiżowe nagrody, przybyło propozycji ról filmowych, wyjazdów – dodał. Kulesza i Figurski wzięli ślub w 2006 roku. Mają 23-letnią córkę Mariannę.