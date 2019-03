Krzysztofa Skibę czeka proces. Telewizja Polska pozywa go za stwierdzenie, że „szczuła na Adamowicza”

Po podaniu informacji o śmierci Pawła Adamowicza, głos na antenie Polsat News zabrał satyryk i lider zespołu Big Cyc Krzysztof Skiba. Artysta bardzo dobrze znał prezydenta Gdańska, a ich przyjaźń sięgała czasów szkolnych. Wspominając zmarłego kolegę Skiba stwierdził, że „telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty” . Nadawca wysłał do muzyka wezwanie przedsądowe domagając się przeprosin i zadośćuczynienia na rzecz WOŚP. Teraz Skiba dostał prywatny akt oskarżenia o zniesławienie.

„No i proszę...oto dowód, że w wolnej Polsce można być oskarżonym, gdy powie się coś, co nie pasuje obecnej władzy. Właśnie otrzymałem ekskluzywną korespondencję z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów Wydział III Karny. TVP i jej prezes Jacek Kurski oskarżają mnie o zniesławienie, gdyż po zamordowaniu Pawła Adamowicza, wygłosiłem na antenie Polsat News opinię, iż media publiczne szczuły na prezydenta Gdańska i oto mamy tego efekty”– napisał artysta w mediach społecznościowych.

„Opinia, do której mam konstytucyjne prawo”

W rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl Skiba potwierdził, że „udzielał wielu wywiadów po tej tragedii i podtrzymywał w nich tę tezę: telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza ". – To była moja opinia do której mam konstytucyjne prawo. Można się z nią nie zgadzać, polemizować czy krytykować. Moje słowa potwierdziło wiele autorytetów m.in. Rada Etyki Mediów czy socjolog Rafał Matyja, którzy wypowiadali się w podobnym duchu – TVP przeprowadziła lincz medialny na prezydenta Adamowicza, kampanię nienawiści – dodał. Muzyk stwierdził, że „proces będzie bardzo dobrą okazją do prześledzenia czy TVP dopełniła standardów rzetelności dziennikarskiej i zastosowała się do kodeksu dziennikarskiego” .

„Stawianie w skrajnie niekorzystnym świetle”

Przypomnijmy, w styczniu Centrum Informacji TVP opublikowało nazwiska osób, którym zarzucono, że „absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią Pawła Adamowicza”.

„Od 14 stycznia br. TVP stała się obiektem bezprzykładnego i niespotykanego wcześniej ataku. W przestrzeni publicznej były i są rozpowszechniane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje” – czytamy w oświadczeniu Telewizji Polskiej. W komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP podkreślono, że stawiają one nadawcę publicznego nie tylko w skrajnie niekorzystnym świetle, ale czynią z niego narzędzie w trwającym sporze politycznym przypisując mu haniebną, a zarazem nieprawdziwą rolę.

„Aby przeciąć falę pomówień i manipulacji TVP czuje się zmuszona do podjęcia zdecydowanych działań. Dlatego przeciwko osobom, które absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią pana Pawła Adamowicza zostanie skierowany pozew lub akt oskarżenia w trybie kodeksu karnego” – poinformowano.

W komunikacie dodano, że w pierwszej grupie takich osób są m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, muzyk Krzysztof Skiba, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski oraz prof. Wojciech Sadurski. „Działania podjęte przez Telewizję Polską mają na celu ochronę jej dobrego imienia i walkę z nienawistną falą kłamstw i pomówień” – podsumowało Centrum Informacji TVP.

