Twierdzi, że znalazł kasetę VHS obciążającą R. Kelly'ego. „Mówi dziewczynom, co mają robić i mówić”

Gary Dennis poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że taśmę przekazał władzom po tym, jak znalazł ją w swoim domu. R. Kelly w lutym oskarżony został o 10 przypadków wykorzystywania seksualnego. W przypadku czterech z nich, jego ofiary miały być nieletnie. Artysta R&B zaprzeczył zarówno temu, jakoby to on pojawił się na nagraniach, jak i pozostałym formułowanym w jego kierunku zarzutom.

Gary Dennis, pracownik domu opieki, przekazał, że znalazł nagranie podczas sortowania starych kaset VHS. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami, zauważył, że jedna z nich ma napis „R. Kelly” . Myślał, że jest to stare nagranie z koncertu artysty, jednak okazało się, że zawierał materiały pokazujące, jak Kelly „wykorzystuje nieletnie afroamerykańskie dziewczyny” . Dennis poinformował, że nie może mówić o szczegółach, jednak zdradził, że widać, jak „R. Kelly mówi dziewczynom, co mają robić i co mówić” . – Wydawało się, że to on kontroluje kamerę – dodał. Mężczyzna przekazał, że po odkryciu nagrania poczuł „moralny obowiązek” , aby zgłosić sprawę na policję. Dennis poinformował o sprawie także Glorię Allred, prawniczkę, reprezentującą rzekome ofiary Kelly'ego.