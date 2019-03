Keith Flint z The Prodigy nie żyje. Podano przyczynę śmierci

Muzyk, lider zespołu The Prodigy, został znaleziony martwy w swoim domu w North End w Essex 4 marca. Sekcja zwłok wykazała, że 49-letni artysta zmarł w wyniku uduszenia. Władze wciąż czekają na wyniki raportu toksykologicznego. Urzędniczka z biura koronera Lynsey Chaffe przekazała w rozmowie z mediami, że śmierć muzyka nie została uznana za „podejrzaną” .

Flint, urodzony w Redbridge, zyskał sławę wraz ze swoim zespołem The Prodigy w latach dziewięćdziesiątych. Grupa miała w maju rozpocząć trasę po Stanach Zjednoczonych. W listopadzie na rynku pojawił się ostatni album zespołu po tym, jak odbyli trasę po Australii.



W oświadczeniu wydanym po śmierci Flinta, jego koledzy z zespołu Liam Howlett i Maxim opisali go jako „prawdziwego pioniera, innowatora i legendę” . Ed Simons z zespołu The Chemical Brothers złożył hołd artyście, nazywając go „wielkim człowiekiem” , w którego towarzystwie „zawsze świetnie się bawił” .

Dwa dni przez znalezieniem ciała artysty, Flint wziął udział w biegu na 5 kilometrów. Pobił swój osobisty rekord – do mety dobiegł w 22 minuty i 22 sekundy.

Lider „The Prodigy” znany był z charakterystycznego wizerunku i energetycznych występów. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80., kiedy to spotkał DJ'a Liama Holetta. Początkowo występował jako tancerz, ale w 1996 roku zaczął karierę w roli wokalisty, podbijając serca publiczności singlem „Firestarter” . W kultowym już klipie do utwory Flint zaprezentował punkowy look, z którego znany był w późniejszych latach. Poza występami z „The Prodigy” , próbował sił w solowych projektach. W 2012 roku wypuścił singiel z dubstepowym artystą Caspą.

