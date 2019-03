Chodakowska wspiera Rosati. „Nikt nie powinien ponosić takiej kary i takiego upokorzenia”

Ewa Chodakowska w swoim wpisie podkreśliła, że „wbrew stereotypom, przemoc nie ma miejsca jedynie w rodzinach biednych, dotkniętych problemem alkoholizmu czy bezrobociem". „Przemoc w rodzinie jest egalitarna!!! To się dzieje w najlepszych domach, w zdawałoby się przykładnych rodzinach, których status materialny jest bardzo dobry, rodzinach wykształconych, w rodzinach biznesmenów, lekarzy, polityków, prawników!!! PRZEMOC NIE MA RAM!” – pisze trenerka fitness.







Jak zaznacza dalej Chodakowska, „to, co spotkało Weronikę, mogło spotkać każdą z nas” . Trenerka zaapelowała, aby nie oceniać innych. „Nikt nie powinien ponosić takiej kary i takiego upokorzenia! PRZEMOC JEST NIEWYBACZALNA!! I nie jest sprawą jedynie poszkodowanej! Przemoc jest sprawą NAS WSZYSTKICH! Naszym obowiązkiem jest reagować!! Bo BRAK REAKCJI TO PRZYZWALANIE NA BESTIALSTWO! To uczestnictwo w przemocy! Zero tolerancji dla przemocy!!! Dla hejtu!! Dla manipulacji!!! WERONIKA! JESTEM Z TOBĄ” – podkreśliła.

Co powiedziała Rosati?

Weronika Rosati rozstała się z lekarzem Robertem Śmigielskim niedługo po tym, jak na świat przyszła ich córeczka Elizabeth. Aktorka w wywiadzie przeprowadzonym przez Magdalenę Środę dla „Wysokich Obcasów” opowiedziała, jak wyglądało jej życie z byłym partnerem. Rosati twierdzi, że Śmigielski zmienił się nie do poznania, po tym, jak wspólnie zamieszkali. – Byłam niszczona jako człowiek, kobieta, aktorka, partnerka. O przemocy milczałam, ale mniej ze strachu, bardziej ze wstydu. (...) Uderzał wielokrotnie. W twarz, w rękę. Uderzył mnie też, jak byłam w zaawansowanej ciąży, a potem, gdy trzymałam córeczkę na rękach – twierdziła w rozmowie z Magdaleną Środą aktorka.

Zapowiadając wywiad na Instagramie, Weronika Rosati podała informację, że policja wszczęła postępowanie przeciw jej byłemu partnerowi „za znęcanie się psychiczne i fizyczne” nad nią. Tłumacząc, czemu zdecydowała się o tym opowiedzieć w prasie, aktorka stwierdziła, że „żadna przemoc nie jest prywatna, bo jest prawdziwym skandalem”.

Przed kilkoma dniami oskarżenia aktorki komentował w rozmowie z „Faktem” Robert Śmigielski. – Dowiaduję się tego od państwa redakcji. Jeśli tak jest to uważam, że to celowa gra mojej byłej partnerki, by mnie zdyskredytować – stwierdził wówczas.