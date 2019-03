Aaron Carter ostro o dokumencie „Leaving Neverland”. „Spałem w sypialni Jacksona”

31-letni Aaron Carter przekazał w rozmowie z TMZ, że jest zdenerwowany zarówno sposobem, w jaki Michael Jackson został przedstawiony w dokumencie „Leaving Neverland” , jak i komentarzami w mediach społecznościowych, które sugerowały, że niektórzy byli świadomi rzekomych nieodpowiednich zachowań piosenkarza.

Carter uważa, że formułowanie oskarżeń w kierunku Jacksona przez Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka, prawie 10 lat po śmierci artysty, wynika z motywacji finansowej. – Naprawdę uwielbiałem Michaela Jacksona – przyznaje Carter. – Jesteś dorosłym mężczyzną. Kiedy Michael Jackson żyje, ty go wspierasz, całujesz go po tyłku i zeznajesz na jego korzyść pod przysięgą, a potem kiedy on umiera, decydujesz, że jest to dobry moment, żeby wyznać prawdę? – mówił Carter. – To, co robisz, to obrażasz ikonę i tańczysz na grobie legendy – dodał. Według piosenkarza, Robson i Safechuck, powinni zabrać głos w czasie procesu Jacksona w 2005 roku, dotyczącym oskarżeń o molestowanie. – Czemu nie zrobiliście tego, kiedy jeszcze żył? Wtedy, kiedy formułowano te wszystkie zarzuty, dlaczego wówczas nie oskarżyli swojego „oprawcy” ? – pyta 31-latek.

Mężczyzna opowiedział też o swoich osobistych doświadczeniach z Michaelem Jacksonem. – Pamiętam, gdy miałem 15 lat, spędzałem z nim dużo czasu. Spałem w jego domu, w jego sypialni. Trudno mi to zrozumieć, bo moje doświadczenia z nim są zupełnie inne – dodał.

Czego dowiadujemy się z filmu „Leaving Neverland”?

W dokumencie „Leaving Neverland” dwóch mężczyzn – James Safechuck i Wade Robson, opowiadają o swoich relacjach z Michaelem Jacksonem.

