Pytanie o tygodnik „Wprost” w programie „Milionerzy”. O co chodziło?

Zagadnienie brzmiało: Dopasuj tytuły prasowe do częstotliwości, z jaką się ukazują, w kolejności: „Zwierciadło” , „Rzeczpospolita” , „Wprost” , „Przekrój” .

a) codziennie

b) raz w tygodniu

c) raz w miesiącu

d) raz na kwartał

Poprawna kolejność to: „Rzeczpospolita” , „Wprost” , „Zwierciadło” , „Przekrój”.



„Milionerzy” – zasady programu

Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy” . Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie skorzystać może z trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

