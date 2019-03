Pytanie o tygodnik „Wprost” w programie „Milionerzy”. O co chodziło?

Zagadnienie brzmiało: Dopasuj tytuły prasowe do częstotliwości, z jaką się ukazują, w kolejności: „Zwierciadło” , „Rzeczpospolita” , „Wprost” , „Przekrój” .

a) codziennie

b) raz w tygodniu

c) raz w miesiącu

d) raz na kwartał

Poprawna kolejność to: „Rzeczpospolita” , „Wprost” , „Zwierciadło” , „Przekrój”.



„Milionerzy” – zasady programu