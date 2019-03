Sekielski nakręcił film o pedofilii w kościele. Jest pierwszy zwiastun produkcji

Na oficjalnym profilu dziennikarza w serwisie Youtube pojawił się pierwszy teaser filmu o molestowaniu dzieci przez duchownych. Oficjalny tytuł dokumentu to „Tylko nie mów nikomu”. „Mówił, żebym nic nikomu nie mówił o tym, co między nami zaszło”, „nakazał, żebym tego nikomu nigdy nie powiedział (...) bo jak powiem, to wtedy nie zostanę zbawiony i będę potępiony” – mówią bohaterowie nagrani przez Sekielskiego w krótkim zwiastunie filmu.

Premiera filmu została zaplanowana na 11 maja. Dokument zostanie udostępniony za darmo na YouTubie, dzięki czemu będą mogli zobaczyć go wszyscy internauci. Tego samego dnia mają się odbyć także pokazy prasowe oraz dla patronów, którzy wsparli Sekielskiego przy realizacji projektu. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że wcześniej odbędzie się specjalna projekcja dla osób, które będzie można zobaczyć w filmie, a więc ofiar księży pedofilów, którzy opowiedzieli przed kamerami swoją historię.

Sukces zbiórki

W sobotę 5 stycznia Tomasz Sekielski zamieścił na portalu Youtube blisko 4-minutowe nagranie. Ogłosił w nim pomyślne zakończenie zbiórki pieniędzy na swój film dokumentalny, którego tematem jest pedofilia w polskim Kościele. Jako że finansowania odmówiły mu duże stacje telewizyjne, dziennikarz musiał sięgnąć po crowdfunding – całą kwotę w wysokości 450 tysięcy złotych wpłacili zainteresowani jego projektem internauci. Dziennikarz nagrywał wywiady z ofiarami księży. Dzięki tym rozmowom „poznaje nazwiska prawników, którzy obsługują Kościół i „załatwiają” sprawy pedofilskie”. – Przy takich wpływach, jakie ma Kościół w Polsce, także tych politycznych, dla nich to niewygodny temat. To, że rządzi dziś taka a nie inna partia, tylko umacnia wpływy Kościoła. Nie wszyscy chcą się więc wikłać w taką tematykę – przyznał Sekielski.