Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski się rozwodzą. „Jest mi bardzo przykro”

W nocy na facebookowym profilu Dominiki Tajner-Wiśniewskiej pojawił się zastanawiający wpis. Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód – napisała uczestniczka Tańca z gwiazdami, która właśnie pożegnała się z programem. Kilka godzin później post zniknął z mediów społecznościowych. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła jednak, że małżeństwo z Michałem Wiśniewskim przechodzi do historii. – Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne – powiedziała.

Tajner-Wiśniewska skomentowała także wspomniany wyżej wpis, który zamieściła na Facebooku. – Usunęłam wpis, bo to szalenie trudna sytuacja dla mnie. Zupełnie niespodziewana. Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro – dodała.

Michał Wiśniewski ma już za sobą trzy małżeństwa. W latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magda Femme, a w latach 2002–2006 tworzył związek małżeński z wokalistką Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci: syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. W latach 2006–2011 jego żoną była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę.

