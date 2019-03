Calvin Harris sprzedaje dom w Hollywood Hills. Zobacz posiadłość wartą 5,75 mln dolarów

5 mln 750 tys. dolarów – tyle dokładnie trzeba zapłacić za dom, w którym od 2017 roku mieszkał Calvin Harris. Pochodzący ze Szkocji artysta odkupił go od innego DJ'a – Steve'a Angello, członka Swedish House Mafia. Zapłacił wówczas o 750 tys. dolarów mniej. Nie wiadomo, czy dodatkowy koszt to efekt normalnego w okolicy wzrostu cen, dokonanych przez Harrisa ulepszeń czy samego faktu, że mieszkał w nim tak znany twórca.

Wiadomo na pewno, że nabywca wejdzie w posiadanie rezydencji mającej 4 sypialnie i 6 łazienek, na której terenie znajduje się także basen i studio nagraniowe. Uwagę w ofercie zwraca też przestronny salon, duża jadalnia, a nawet znajdujący się w domu muzyka lakierowany parkiet do tańca. W cenę wliczony jest także dwupiętrowy domek dla gości. Jeśli jednak nie znajdzie się żaden bogacz, gotowy od razu wyłożyć od razu całą sumę, dom będzie można wynająć za 25 tys. dolarów miesięcznie.

Calvin Harris to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych producentów muzycznych. Współpracował z takimi gwiazdami, jak Dua Lipa, Benny Blanco, Sam Smith, Katy Perry, John Legend, Khalid, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Ariana Grande, Pharell Williams, Ellie Goulding, Rihanna, Ne-Yo czy Florence Welsh. Sam nagrał pięć albumów.

To jemu zawdzięczamy takie hity, jak „This Is What You Came For”, „How Deep Is Your Love”, „Summer”, „We Found Love”, „I Need Your Love”, „Love Me Again”, „Blame”, „One Kiss”, „I Could Be The One”, „My Way”, „Sweet Nothing”.

