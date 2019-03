Evan Rachel Wood przyznała się do samookaleczeń. Dołączyła dramatyczne zdjęcie

Evan Rachel Wood była zaręczona z kontrowersyjnym muzykiem Marilynem Mansonem, a później wzięła ślub z Jamie Bellem. Małżeństwo z brytyjskim aktorem nie trwało długo, a para rozwiodła się po dwóch latach. 31-latka ma za sobą serię ciężkich przeżyć, o czym poinformowała ostatnio na Instagramie.

Chciała go powstrzymać

Wood opublikowała zdjęcie przedstawiające ją z zamkniętymi oczami, opierającą się o rękę, na której widać wyraźne ślady nacięć. „Dwa lata w toksycznym związku. Uciekałam się do samookaleczenia. Kiedy mój oprawca groził mi lub mnie atakował, cięłam nadgarstek, by go rozbroić” – napisała aktorka przy dołączonej fotografii. „W pewnym momencie byłam zdesperowana, by powstrzymać bezlitosną przemoc, ale byłam zbyt przerażona, by odejść” – dodała.

Magazyn „People” przypomina, że Wood już rok temu opowiedziała o innych trudnych przeżyciach i przemocy, jakiej doświadczyła ze strony jednego z poprzednich partnerów. Przyznała, że dziesięć lat temu została dwa razy zgwałcona. – Poważne zagrożenie dla mojego życia, manipulowanie i pranie mózgu – wyliczała aktorka pytana o inne formy przemocy. – Budziłam się przy mężczyźnie, który twierdził, że kocha mnie gwałcić – dodała. Przyznała, że jej partner wiązał jej ręce i stopy oraz torturował psychicznie i fizycznie do momentu, aż wyznawała mu miłość. – Gdy byłam związana i bita oraz mówiłam rzeczy nie do opisania, czułam, że mogłabym umrzeć. Nie dlatego, że mój oprawca mówił, że mnie zabije ale dlatego, że czułam jak opuszczam swoje ciało i boję się uciec – podsumowała.

Aktorka przyznała, że ma za sobą dwie próby samobójcze, a jedna z nich zakończyła się wizytą w szpitalu psychiatrycznym. – To był punkt zwrotny w moim życiu. Zaczęłam szukać profesjonalnej pomocy by podzielić się moimi traumami – wyjaśniła.

Czytaj także:

R. Kelly przerywa milczenie po oskarżeniach o molestowanie. „To nie ja! Walczę o moje j**** życie”