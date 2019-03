Eurowizja 2019. Z teledysku zespołu Tulia zniknął krzyż. Dlaczego?

Grupa Tulia reprezentować będzie Polskę podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Izraelu. W piątek 8 marca 2019 roku poznaliśmy utwór, którym Tulia będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Jest to specjalnie przygotowana na tę okazję piosenka „Fire of Love (Pali się)”. Co ciekawe, utwór „Pali się” na YouTubie pojawił się już ponad trzy miesiące temu.

„Utwór ten to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki – zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć. Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim” – podano w komunikacie Telewizji Polskiej.



O sprawie braku krzyża w teledysku do piosenki „Pali się” jako pierwszy poinformował serwis gosc.pl, strona internetowa katolickiego tygodnika „Gość Niedzielny” . W rozmowie z Plejadą przedstawicielka wytwórni wyjaśniła, że zmiana wynika z regulaminu Konkursu Piosenki Eurowizji. – Wszelkie zażalenia kierowałabym do organizatorów. Tulia oraz wydawca, wypełniają przepisy regulaminu, który trafia do nas od organizatorów – przekazała.