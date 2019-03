Maciej Musiał padł ofiarą internetowego hejtu. Wszystko przez koszulki z napisem: „Kobiety są mądrzejsze”

W Dzień Kobiet aktor Maciej Musiał na swoim Instagramie opublikował zdjęcie w koszulce z napisem: „Kobiety są mądrzejsze”. Fanom bardzo spodobał się t-shirt i w komentarzach pytali, gdzie mogą kupić tę część garderoby.

Maciej Musiał poinformował na swoim InstaStory, że to jego autorski projekt, jednak w związku z dużym zainteresowaniem otworzył sklep, w którym można kupić koszulki. Aktor przekazał, że cały dochód przeznaczy na „wsparcie kobiet” , a dokładnie na Centrum Praw Kobiet. Wyjaśnił, że koszulki kosztują 49 zł i są zrobione z bawełny, a inicjatywa jest non-profit. „Żeby nie było, że coś kręcę. Jest 10 zł zysku z jednej koszulki” – podał.

Aktor na swoim Instagramie zamieścił link do internetowego sklepu, jednak jak poinformował później, osoby, którym nie spodobała się inicjatywa, tyle razy zgłaszały stronę, że Instagram go zablokował. Teraz, aby wejść do internetowego sklepu, trzeba wpisać adres w wyszukiwarkę.