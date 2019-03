Zofia Czerwińska nie żyje. Aktorka miała 85 lat

„Musimy się podzielić z Wami smutną wiadomością. Dziś rano zmarła Zofia Czerwińska, związana przez ponad 20 lat z Teatrem Syrena, aktorka uwielbiana przez kolejne pokolenia Polaków. Pani Zosiu! Nie możemy w to wciąż uwierzyć. Wiemy jedno, my nigdy Pani nie zapomnimy” – napisano na facebookowym profilu Teatru Syrena.

Do śmierci popularnej aktorki odniósł się także Mariusz Szczygieł. „Tym zdjęciem i torbą była zachwycona. Zrobiłem je w foyer Jej ukochanego Teatru Syrena na premierze „Czarownic z Eastwick”. Czarownica, to było Jej ulubione stworzenie zaraz po psach i kotach” – napisał reportażysta. „Na pogrzebie ma być śpiewana „My way”... A urna, pamiętaj Mariuszek, ma być różowa, bo do twarzy mi w różowym. Będzie, Zosiu. Wszystko dla Ciebie” – dodał.

Kim była Zofia Czerwińska?

Zofia Czerwińska urodziła się w 1933 roku w Poznaniu. Jej debiut filmowy nastąpił w 1954 roku, kiedy to zagrała barmankę Lolę w filmie „Pokolenie”. Znana jest z występów w szeregu cenionych i znanych produkcji. Widzowie mogli ją oglądać w filmach takich jak „Popiół i diament”, „Rejs”, „Nie lubię poniedziałku”, „Brunet wieczorową porą”, „Miś” czy „Och, Karol”.

Równolegle występowała w serialach. Na swoim koncie miała role w „Czterdziestolatku”, „07 zgłoś się” czy „Alternatywach 4”. W ostatnich latach występowała m.in. w „Na dobre i na złe”, „Ojcu Mateuszu” czy „Pierwszej miłości”.

