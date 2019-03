Samuel L. Jackson uderza w Donalda Trumpa. „Ten skur**syn niszczy planetę”

Samuel L. Jackson udzielił ostatnio obszernego wywiadu magazynowi „Esquire”. Jednym z tematów rozmowy była prezydentura Donalda Trumpa. – Ten skur**syn niszczy planetę i robi inne wariactwa. A ludzie myślą, że to w porządku. To nie jest ku*a w porządku. A jeśli milczysz, jesteś współwinnym – stwierdził aktor.

„Co mnie to ku***a obchodzi?”

Gwiazdor znany z takich filmów jak „Django”, „Pulp Fiction” czy „Nienawistna ósemka” nawiązał również do czasów segregacji rasowej, którą zniesiono gdy miał 16 lat. Podkreślił, że wówczas nie czuł złości, ponieważ wychowywanie się wśród innych czarnoskórych osób było dla niego normalne. – Czuję ją bardziej teraz, ponieważ widzę tych gości, i wiem, że to ci sami goście [co wtedy]: Trump, wszystkie te dupki i Mitch McConnell. Kiedy ich słyszę, słyszę te same głosy [co w przeszłości]. Nie było wątpliwości, po jakiej są stronie, że kiedykolwiek będą traktowali cię jak równego sobie – zaznaczył Samuel L. Jackson.

Aktor już w przeszłości w ostrych słowach wypowiadał się na temat prezydenta USA. Rok temu nazwał go „wrzodem”, apelując o usunięcie z urzędu po tym, jak Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Odważne głoszenie poglądów przysporzyło Samuelowi L. Jakcsonowi wielu krytyków. – Wiem, ilu skur**synów mnie nienawidzi. Mówią: Już nigdy nie obejrzę filmu z Samem Jacksonem. Co mnie to ku***a obchodzi? Nawet jeśli, to nie stracę żadnych pieniędzy. Już zrealizowałem ten czek. Piep**cie się. Spalcie kasety. Nic mnie to nie obchodzi – podsumował gwiazdor.

