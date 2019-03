Nowy trailer Avengersów zaskoczył wszystkich. Ciarki gwarantowane

Jeżeli jesteście fanami Avengersów – uspokajamy: najnowszy zwiastun nie zdradza prawie nic z fabuły najnowszej części. Tajemnicza aura wokół filmu zostaje utrzymana. Nie pożałujecie, jeżeli obejrzycie zamieszczony poniżej trailer. Ostrzegamy jedynie przed emocjami, które może wywołać. Na zagranicznych portalach filmowych można przeczytać, że w reakcji na materiał dostarczony przez Marvel Studios w oczach oglądających pojawiały się łzy wzruszenia, a na rękach wyskakiwała gęsia skórka. Wstydliwie przyznamy, że nie były to przesadne komentarze.

Jeżeli z kolei zupełnie nie interesuje was tematyka superbohaterów, to... co tutaj robicie? Ten zwiastun raczej was do tej tematyki nie przekona. Zachęcamy mimo wszystko do nadrobienia poprzednich części Avengersów, podjęcia próby wciągnięcia się w ten świat. Jeżeli jest w was choć trochę dziecka, przy kolejnych częściach przygód Kapitana Ameryki i spółki po prostu nie będziecie mogli oderwać się od foteli.

„Avengers: Koniec gry”

Budowanie napięcia przed premierą czwartej części Avengersów rozpoczęło się już dawno temu – gdzieś w okolicach pierwszych trailerów „Kapitan Marvel”, albo nawet w ostatnich minutach „Avengers: Wojna bez granic”. Wszyscy, którzy mieli okazję obejrzeć ostatnią część przygód Kapitana Ameryki, Iron Mana i reszty, na kontynuację tej epickiej opowieści czekają z pewnością ze zniecierpliwieniem.

7 grudnia 2018 roku pojawił się pierwszy trailer zaostrzający apetyty fanów superbohaterów spod znaku Marvela. 2,5-minutowy zwiastun na szczęście nie zdradzał zbyt wiele, co zostało docenione przez fanów. Mieliśmy za to powrót do klimatu wstrząsającej katastrofy, której mogli doświadczyć widzowie „Avengers: Wojna bez granic”. Podczas Super Bowl pokazano jeszcze mniej. Podczas półminutowego teasera widzimy jedynie migawki z bohaterami. Tym razem atmosfera jest już inna: herosi zagryźli zęby i wracają do walki. Także tym razem mniej oznacza lepiej. W końcu premiera dopiero 25 kwietnia.