„Milionerzy” TVN. Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion! Jak brzmiało ostatnie pytanie?

Kim jest Katarzyna Kant-Wysocka?

Prowadzący teleturniej „Milionerzy” Hubert Urbański poinformował widzów przedstawiając uczestniczkę, że pochodzi ona z Gdańska i jest miłośniczką kultury antycznej. Wiadomo, że Katarzyna Kant-Wysocka jest absolwentka filologii klasycznej, znająca biegle Łacinę oraz Grekę. Na co dzień zajmuje się marketingiem, ponieważ, jak przyznała, ciężko o pracę w zawodzie. Kant-Wysocka prowadzi także bloga dobrzewychowana.pl, na którym przeczytać można o kwestiach z dziedzin takich jak savoir-vivre, moda i uroda czy społeczeństwo.

"Mam na imię Katarzyna. Moją pasją jest savoir-vivre. Uwielbiam pisać o etykiecie – zarówno towarzyskiej jak i biznesowej. Kocham także modę vintage i klasyczną elegancję. Chciałabym bardzo, by dbałość o detale i dobre maniery stała się modna" - pisze świeżo upieczona milionerka.

Jakie było pytanie za milion?

Ostatnim pytaniem, z jakim zmierzyć musiała się w programie "Milionerzy" Katarzyna Kant-Wysocka brzmiało: Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A. Wniebowzięcie Matki Bożej

B. Zmartwychwstanie Jezusa

C. śmierć Jezusa na krzyżu

D. zesłanie Ducha Świętego

Po krótkiej analizie Kant-Wysocka zaznaczyła odpowiedź C - śmierć Jezusa na krzyżu. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Tym samym Katarzyna Kant-Wysocka została trzecią w historii uczestniczką programu „Milionerzy” , która wygrała główną nagrodę.

„Milionerzy” – zasady programu