Lori Loughlin nie wróci w finałowym sezonie „Pełniejszej chaty”. Została też zwolniona przez Hallmark

Jak donosi TMZ, Lori Loughlin nie wróci w piątym sezonie do gry w serialu „Pełniejsza chata” , w którym wciela się z postać Rebeki Donaldson, żony postaci granej przez Johna Stamosa, Jesse'ego Katsopolisa. Produkcja jest sequelem popularnej na przełomie lat 80. i 90. „Pełnej chaty” i nadawana jest na platformie Netflix.

Portal Deadline Hollywood podaje z kolei, że na kanale Hallmark Channel zamrożono emisję serialu „When Calls the Heart” , w którym grała aktorka. Wcześniej też wycofano na czas nieokreślony „Garage Sale Mystery” z Lori Loughlin.

We wtorek 12 marca w Hollywood wybuchnęła afera, której głównymi twarzami są aktorki Lori Loughlin i Felicity Huffman („Gotowe na wszystko”). W sprawie oskarżonych jest w sumie ponad 30 osób. Chodzi o masowe oszustwo związane z przyjęciem na studia.

Galeria:

Córki aktorki Lori Loughlin i projektanta Mossimo Gianulli'ego

Co wiemy z dokumentów sądowych?

Zgodnie z dokumentami sądowymi związanymi ze sprawą wyglądało to tak, że rodzice płacili „mózgowi” przekrętu 58-letniemu Williamowi „Rickowi” Singerowi dziesiątki tysięcy dolarów, aby ten zaaranżował kogoś, kto weźmie udział w testach SAT lub ACT w zastępstwie ich dzieci. Ponadto Singer zajmować się miał m.in. tworzeniem fałszywych profili, umożliwiając dzieciom dostanie się do drużyn lekkoatletycznych w college'u. Jak wynika z ustaleń mediów, oszustwo było na tyle skuteczne, że rodzice w latach 2011-2018 zapłacić mieli Singerowi w sumie 25 milionów dolarów. Rodzicom zaangażowanym w proceder grozi teraz kara do 5 lat więzienia.

We wtorek upubliczniono dokumenty sądowe sprawy, które opisują, w jaki sposób jeden z założycieli Key Worldwide Foundation, organizacji zajmującej się domniemanych oszustwem (występuje w dokumentach jako „Cooperating Witness-1 i CW-1), instruował rodziców.