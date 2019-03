Edyta Pazura pokazała SMS-y od opiekunki z piekła rodem. „Jestem kur*** twoją służką?”

Edyta i Cezary Pazura są rodzicami trójki dzieci: 10-letniej Amelii, 7-letniego Antoniego i niespełna rocznej Rity. Żona aktora w mediach społecznościowych opublikowała zrzuty ekranu telefonu, dzięki którym przeczytać można, co pisała do niej niedoszła opiekunka jej dzieci, polecona przez agencję. We wpisie na Instagramie Edyta Pazura poinformowała, że spotkała się z panią Krystyną, która początkowo nazywała się Agnieszką. Zaznacza, że kobieta miała „ponoć świetne referencje” .

„Pani Agnieszka jest po teatrologii na UJ- wiec pomyślałam „idealnie”. Bardzo grzeczna, uprzejma” – pisze. „Umówiłyśmy się na poniedziałek na 9.00. O 8.50 owego dnia dostałam telefon... Pani Agnieszka nie przyjdzie do pracy bo ciocia złamała nogę i pojawi się w pracy dopiero w środę: najpierw owe złamanie stało się w piątek, później w sobotę, a końcowa wersja wskazywała na niedziele godz. 22.00. Tyle wersji na raz, że nie wiedziałam co już jest prawdą, więc podziękowałam za współpracę” – czytamy. Edyta Pazura pisze, że od razu po powiadomieniu potencjalnej niani przez agencję, że jednak nie zostanie podjęta współpraca z nią, otrzymała szereg SMS-ów.

„Finalnie opieka nad ciocią się szybko znalazła i może pojawić się jeszcze w poniedziałek w pracy... cud... Po kilku dniach otrzymałam kolejne smsy: wyzwiska, groźby- dlatego że miałam czelność nie odpisać na jej SMS-y...Natychmiast przesłałam wiadomości do agencji która poleciła Panią Agnieszkę. Pani Monika, która ją rekrutowała, również wysłała wiadomość o zaprzestaniu pisania do mnie wyzwisk – ale jak widać Pani magister teatrologii jest dumna z tego co zrobiła” – relacjonuje Edyta Pazura.

Żona aktora zamieściła zrzuty ekranu z telefonu, aby każdy mógł przeczytać, co potencjalna opiekunka do niej pisała. Dodała także zdjęcia, na których można zobaczyć, jakie treści na Facebooku zamieszczała kobieta. „Z premedytacją publikuje wizerunek oraz imię i nazwisko tej Pani, bo ciarki mnie przechodzą jak pomyśle, że kiedyś jakieś dziecko może trafić pod jej opiekę” – napisała. „P.S. Poszukam jednak dobrego żłobka.”.. – dodała na koniec Pazura.

Czytaj także:

Zmarła siostra wokalisty One Direction. Miała 18 lat