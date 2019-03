Wspieranie Kościoła jest tym samym, co słuchanie Jacksona i R. Kelly'ego? Kontrowersyjny komentarz komika

– Jeżeli wspierasz Kościół Katolicki, czy nie jest to tym samym, czym jest słuchanie piosenek R. Kelly'ego? – zapytał obecnych w studio „Saturday Night Live” widzów i prowadzącego. – Naprawdę nie widzę różnicy, może jedną – muzyka jest znacznie lepsza – dodał. Davidson kontynuował: „Pewnego dnia moja mama powiedziała do mnie: »Idę na mszę«” . Odpowiedziałem jej: „Dobra, ja idę posłuchać remiksu »Ignition« (piosenka R. Kelly'ego – red.)” .



Później komik przeszedł do wniosków płynących w jego opinii z ostatnich wydarzeń. – Jeżeli zaczniemy się nad tym zastanawiać, to wychodzi na to, że wszyscy naprawdę utalentowani ludzie są chorzy – stwierdził. W tym kontekście wymienił Charliego Chaplina, Marka Wahlberga i Henry'ego Forda. Zwrócił też uwagę na swojego idola i kontynuował: „Jeżeli dyrektor generalny Swisher Sweets (marka tanich cygaretek – red.) zrobi coś strasznego, nie mogę po prostu zmienić całego swojego życia!” .

Jaką radę zatem ma na to Davidson? Komik i aktor stwierdził, że możesz dalej cieszyć się sztuką ludzi, którzy oskarżani są o straszne przestępstwa, jeżeli za każdym razem, gdy to robisz przekazujesz środki pieniężne na cele charytatywne.



Na koniec Davidson zwrócił uwage na kontrowersje, jakie budzi jego związek ze starszą od niego Kate Beckinsale. Odpowiadając na doniesienia medialne zwracające uwagę na różnicę wieku pomiędzy nimi, wymienił wszystkich aktorów i aktorki, które są lub były w podobnych związkach. – Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Richard Gere, Scott Disick, Bruce Willis, Harrison Ford, Tommy Lee, Alec Baldwin, Sean Penn, ktokolwiek jest prezydentem Francji, Mel Gibson, Billy Joel, Mick Jagger, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Larry King, Larry King, Larry King, Rod Steward i Donald Trump – mówił.