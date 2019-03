„Taniec z Gwiazdami”. Jurorzy nie mają litości dla Justyny Żyły. „Cieszę się, że dotrwałaś do końca”

Do tej pory z programem pożegnali się Dominika Tajner-Wiśniewska i Jakub Jeschke oraz Anna Jagodzińska i Michał Jeziorowski. W tym tygodniu dołączyli do nich Czadoman (Paweł Dudek) i Walerija Żurawlewa, którzy zatańczyli tango do piosenki Budki Suflera „Takie tango”. Tym samym był to ich ostatni taniec w programie.

Wiele emocji wśród widzów (jak co tydzień) wzbudził występ Justyny Żyły. Była żona skoczka narciarskiego już od pierwszego odcinka jest krytykowana przez jurorów. – Chciałabym być taką małpą, która nic nie widzi i nic nie słyszy. Tańczyłaś jak przedszkolak, ale to chyba za duże słowo. To był mizerny skok bez zaznaczonego telemarku. Pozostaje ci walka o sms-y. Masakra – oceniła Iwona Pavlovic po pierwszym tańcu pary.

W tym tygodniu Żyła i jej taneczny partner Tomasz Barański ponownie stanęli w ogniu krytyki ze strony jury. Para zaprezentowała salsę do piosenki disco-polo „Oczy zielone” zespołu Akcent. – Justynko, ja tylko się cieszę, że przeżyłaś ten taniec i nic nie będę mówić – stwierdziła po występie Ola Jordan. W swojej choreografii Justyna Żyła i Tomasz Barański wykorzystywali elementy związane z basenem. Na parkiecie pojawił się m.in. dmuchany ponton w kształcie flaminga, do którego nawiązał Andrzej Grabowski. – Szkoda, że do końca tańca w tym flamingu nie zostałaś. Nic nie będę mówił – dodał Andrzej Grabowski. Równie bezlitosna była Iwona Pavlovic. – Śmieszy mnie, że ja siedzę i cieszę się, że dotrwałaś do końca. Przerażasz mnie! Nie wiem, co się z Tobą dzieje. Nie potrafisz zrobić kroku bez Tomka, który jest genialny. Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa. Nie wiem co jest przyczyną. Nie ma bioder, pleców, kroków – nie ma niczego, nie zatańczyłaś nic w rytmie – mówiła

Para otrzymała łącznie 8 punktów (na 30 możliwych) od wszystkich jurorów. Mimo niskich not parze udało się zostać w programie dzięki sms-om od widzów.

