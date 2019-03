Louis Vuitton wycofuje ubrania inspirowane Michaelem Jacksonem

W reakcji na dokument o przeszłości Michaela Jacksona wiele stacji radiowych zrezygnowało z emisji piosenek artysty. Chodzi m.in. o rozgłośnie w Nowej Zelandii czy brytyjskie BBC 2. W Polsce na podobny ruch (do czasu wyjaśnienia sprawy) zdecydowało się Radio Zet. Z kolei dom mody Louis Vuitton postanowił wycofać ze swojej męskiej kolekcji na sezon jesień/zima 2019/2020 część elementów, które były inspirowane królem popu.

Kolekcja została zaprezentowana podczas styczniowego tygodnia mody męskiej w Paryżu. Pokaz odbył się w namiocie, który został wystylizowany w taki sposób, aby przypominać scenografię teledysku do „Billie Jean”. Projektanci inspirowali się postacią oraz twórczością Michaela Jacksona. Wśród projektów znalazła się m.in. kurtka podobna do tej z teledysku „Beat it”, t-shirt z nadrukiem słynnego czarnego mokasyna i białej skarpetki, przepaska przypominająca tą, którą artysta miał na sobie w teledysku do utworu „Remember the Time”.

W kolekcji znalazły się także elementy z motywem flag, które nawiązują do hitu „We are the world”.Duża część kolekcji francuskiego domu modu nawiązuje do filmu „Czarnoksiężnik” z 1978 roku, w którym piosenkarz zagrał rolę stracha na wróble.

Dyrektor artystyczny męskiej linii Virgil Abloh przekazał, że marka wycofa z kolekcji te projekty, które był inspirowane twórczością Jacksona. – Wiem, że dokument wywołał ogromne kontrowersje. Zarówno ja osobiście, jak i cały dom mody stanowczo potępiamy wszelkie formy wykorzystywania dzieci oraz przemocy. Tworząc kolekcję chciałem nawiązać do Jacksona jako króla popu. Przygotowane projekty nawiązywały tylko do publicznej działalności artysty, którą zna cały świat. Również dlatego, że stanowiła ona inspirację dla setek twórców - tłumaczył Abloh.

Trudne pytania o przeszłość Jacksona