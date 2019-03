Niecodzienna sytuacja w „Jeden z dziesięciu”. „Najbardziej interesuje mnie moja dziewczyna Ola”

„Jeden z dziesięciu”, którego gospodarzem od wielu lat jest Tadeusz Sznuk, podobnie jak większość teleturniejów nie jest emitowany na żywo, tylko nagrywany wcześniej. Widzowie mogą oglądać poszczególne odcinki w TVP1 w dni powszednie o godzinie 18:55. Ci, którzy wzięli udział w teleturnieju są wcześniej informowani, kiedy pojawi się odcinek z ich udziałem.

Jeden z uczestników postanowił wykorzystać tą sytuację, aby sprawić nie lada niespodziankę swojej partnerce. Na początku każdego odcinka zawodnicy otrzymują chwilę czasu na przedstawienie się i opowiedzenie o zainteresowaniach. Kamil Jaworski z Olsztyna po tym jak powiedział jak się nazywa, oświadczył się swojej wybrance. – Kamil Jaworski. Przyjechałem z Olsztyna. Pracuję w agencji bankowej. Interesuję się wieloma rzeczami, ale najbardziej interesuje mnie moja dziewczyna Ola, którą bardzo kocham i chciałbym ją teraz poprosić o rękę – powiedział.

Co ciekawe, to właśnie on został zwycięzcą tego odcinka programu. Niestety, nie wiemy, jak zareagowała partnerka uczestnika.