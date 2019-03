Swoją garderobą mogłaby zawstydzić największe gwiazdy. Jaką radę daje innym milionerka?

Najdroższą torebką w kolekcji gwiazdy Instagrama jest wysadzana diamentami Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin o wartości 300 tysięcy dolarów. Kobieta jest też posiadaczką ponad 200 par butów ekskluzywnych marek takich jak Christian Louboutin, Valentino czy Gucci. Jeżeli chodzi o ubrania, w jej szafie znaleźć można firmy takie jak Chanel, Fendi, Balmain i Saint Laurent.

Jamie Chua przyznaje, że przerabia zdjęcia, które zamieszcza na Instagramie, aby nadać im odpowiedni „ton i jakość” oraz wzbudzić w odbiorcy odpowiednie odczucia. Fotografie zazwyczaj przedstawiają Instagramerkę w wyjątkowych stylizacjach lub na tle bogato zdobionych wnętrz. W prawie każdym poście oznaczone są marki, które ma akurat na sobie.

Chua pracowała jako stewardessa w liniach lotniczych Singapore Airlines, gdy poznała znanego indonezyjskiego biznesmena Nurdiana Cuaca. Pobrali się, gdy miała 20 lat. Byli razem do 2011 roku, a ich rozwód był przez kilka tygodni na pierwszych stronach gazet w kraju.

Osiem lat później Chua, która ma dwójkę dorosłych dzieci – Calistę i Vlevelanda, wydaje się być szczęśliwa. Jej mieszkanie o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych w Singapurze ozdobione jest jej własnymi portretami, ale też dziełami sztuki współczesnej i designerskimi akcentami.