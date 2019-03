Krupińska krytykowana po słowach w show TVP. Chodakowska komentuje

O programie „Dance, dance, dance” było głośno jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Wszystko za sprawą Michała Piroga, który informował w mediach społecznościowych, że odmówił współpracy z TVP. Tym razem nowe show Telewizji Polskiej wzbudziło wiele emocji wśród widzów z powodu zachowania jednej z uczestniczek – Pauliny Krupińskiej.

Wraz z Klaudią Halejcio miała zatańczyć układ do piosenki „Beautiful Liar” Beyonce i Shakiry. Występ nie do końca spodobał się jednej z jurorek – Idzie Nowakowskiej. – Mięsistość była, chociaż wolałabym, żebyś była tygrysicą. Synchrony nie były wypracowane, a wasze ręce były czasem firankowe, czasem łopatowe – stwierdziła tancerka. O tym, która para przejdzie do kolejnego etapu miały zadecydować występy solowe. Klaudia Halejcio zatańczyła do utworu „Can't Get You Out Of My Head” Kylie Minogue. Ostatecznie to właśnie Kurpińska i Halejcio odpadły z show po tym, jak Ida Nowakowska dała im 8,5 a nie 9,5 punktu.

„Dzisiaj pokazaliście, że to nie jest program o tańcu”

– Dzisiaj pokazaliście, że to nie jest program o tańcu. Nie zgodziłabym się z punktacją, jeśli chodzi o solo Klaudii, bo po prostu była najlepsza – oceniła Krupińska postawę jurorów. Produkcja programu pokazała, że chwilę później inny juror – Robert Kupisz – powiedział do pozostałych członków jury, że zachowanie uczestniczki było nieładne.



Po słowach Miss Polonii internet zalała fala krytycznych komentarzy. Widzowie zarzucali modelce brak klasy i nieumiejętność pogodzenia się z przegraną. Do sprawy odniosła się także Ewa Chodakowska. Nagonkę wszczęła pani Paulina (...) Mimo tego, że solo oceniłam bardzo wysoko, mimo tego, że w odcinku pochwaliłam za zabranie się do pracy. Nikomu z nas nie zależało na aferze z wyjątkiem samej zainteresowanej, która odpadła (...) – napisała trenerka na swoim profilu na Instagramie.

„Dance, dance, dance”

Program TVP jest oparty na holenderskim formacie. Uczestnikami są pary złożone z celebrytów oraz ich bliskich. Zadaniem biorących udział w show jest odtworzenie tańców z popularnych teledysków muzycznych. Ich występy będzie oceniać jury w składzie Ewa Chodakowska, Robert Kupisz oraz Ida Nowakowska. Program poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel. Uczestnicy show to: Marcelina Zawadzka i Rafał Maślak, Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio, Katarzyna Dziurska i Emilian Gankowski, Patricia Kazadi z siostrą Victorią, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Monika Mazur i Dariusz Wieteska.