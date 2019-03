Kto na miejscu Paris Jackson nie miałby dość? Wczoraj tabloidy podały, że miała... próbę samobójczą

Informacja wywołała zamieszanie w całej sieci, internauci pisali w komentarzach, że modlą się za córkę Jacksona i życzyli jej powrotu do zdrowia. Jak się jednak okazało, cała historia wydaje się być wyssana z palca. Tuż po tym, jak TMZ podał wiadomość, Paris Jackson odniosła się do niej w swoich mediach społecznościowych. Na Twitterze zamieściła kilka wpisów, w których okazała swoje zdziwienie i zdenerwowanie podawanymi informacjami. „Kłamstwa, kłamstwa i jeszcze więcej kłamstw” – podkreśliła. „Bzdura” – napisała w kolejnym. „Pieprzcie się, pier*** kłamcy” – dodała w ostatnim.

Jeżeli nie przekonują was tłumaczenia Paris na Twitterze, może przekonają was posty zamieszczane przez nią na InstaStory. W sobotę 16 marca córka Jacksona zamieściła najpierw dwa filmiki, które przedstawiają ją oraz jej chłopaka, gdy wspólnie leżą w łóżku, przytulają się i wygłupiają. Następnie, kilka godzin później, wyraźnie po informacji podanej przez TMZ, Paris dodała swoje zdjęcie w samochodzie i napisała: „Pieprzcie się, cziluje, jak Bob Dylan” . W niedzielę z kolei na jej InstaStory pojawiło się zdjęcie jedzenia z KFC.

Tabloidy zamieniły jej życie w piekło

Co ciekawe, jeszcze w czwartek 14 marca, 20-letnia Paris Jackson, córka Michaela Jacksona, odniosła się ostro do doniesień na jej temat w mediach. „Czyny przemawiają głośniej niż słowa. Jeżeli więc moje czyny dowodzą, że twoje słowa są błędne, to po co ciągniesz to gów***?” – pytała. Paris Jackson zareagowała na „żałosne” – jak to określiła – doniesienia medialne, jakoby była w kiepskim stanie psychicznym i „staczała się” m.in. w związku z oskarżeniami poczynionymi przez Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka w dokumencie „Leaving Neverland” . Pisała też, że czyta kłamliwe teksty, jakoby miała problem z narkotykami i poddawana była hospitalizacji. „Proszę was, zrezygnujcie z tego. Jest dużo ciekawszych rzeczy do opisania. Czyny mówią głośniej niż słowa. Więc jeśli moje działania dowodzą, że twoje słowa są błędne, to po co ciągniesz to gów***? To jest żałosne. Będę się za was wszystkich modlić” – podkreśliła.

Paris Jackson o dokumencie „Leaving Neverland”

Córka Jacksona odniosła się też do informacji, jakoby dziennikarze atakowali ją, ponieważ nie wypowiada się na temat dokumentu „Leaving Neverland” . „Nie mogę powiedzieć nic, co nie zostało już powiedziane. Taj (bratanek Michaela Jacksona – red.) wspaniale sobie z tym wszystkim sam radzi. Wspieram go. Ale to nie moja rola” – napisała. „Po prostu staram się, żeby wszyscy się uspokoili i płynęli z prądem, pomyśleli o większym obrazie tej sytuacji. Tak jak ja” – podkreśliła.