Gwiazdor popularnego reality show popełnił samobójstwo? Miał 26 lat

W oświadczeniu policja podała, że została wezwana do parku w pobliżu Latymer Way o godzinie 9:28 w sobotę 16 marca po tym, jak ktoś zgłosił, że ktoś się powiesił. Podano, że funkcjonariusze po przyjechaniu na miejsce znaleźli tam zmarłego mężczyznę w wieku ponad 20 lat.

Mike Thalassitis, który był także piłkarzem, pojawił się w 2017 roku w reality show „Love Island” nadawanym w telewizji ITV. „Wszyscy jesteśmy zszokowani i zasmuceni tą straszną wiadomością. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom Mike'a w tym bardzo smutnym czasie” – przekazał rzecznik ITV w oświadczeniu.

Brytyjskie media informują, że babcia Mike'a Thalassitisa, która wychowywała go i mieszkała z nim, zmarła dwa dni przed tym, jak znaleziono jego ciało. W Wigilię 2018 roku zmarł najlepszy przyjaciel celebryty Danny Cutts.

W tym samym sezonie „Love Island” , co zmarły 26-latek, występowała też Montana Brown. W sobotę zamieściła na Instagramie post, w którym zaznaczyła, że Thalassitis był w „ciemnym miejscu” . „Myślałam, że to minęło i że jest już z tobą lepiej. Zmusiłam cię żebyś kupił »The Magic« (książka Rhondy Byrne – red.), spisałeś to, za co jesteś wdzięczny, miałeś zdjęcia swojej rodziny w samochodzie, żeby przypominały ci o tym, za co powinieneś być wdzięczny... po prostu nie wiem, jak mogłam tego nie zauważyć. Jestem całkowicie załamana tym, że nie mogłam ci pomóc” – napisała. „Nie mogę sobie wyobrazić, jak wiele bólu musiałeś mieć w sobie, aby to zrobić, a fakt, że przechodziłeś przez to sam, łamie mi serce. Tak mi przykro. Mam dla ciebie tyle miłości. Nigdy cie nie zapomnę. Śpij mocno kochanie, już za tobą tęsknie” – dodała.

