Gwiazdor popularnego reality show popełnił samobójstwo? Miał 26 lat

W oświadczeniu policja podała, że została wezwana do parku w pobliżu Latymer Way o godzinie 9:28 w sobotę 16 marca po tym, jak ktoś zgłosił, że ktoś się powiesił. Podano, że funkcjonariusze po przyjechaniu na miejsce znaleźli tam zmarłego mężczyznę w wieku ponad 20 lat.

Mike Thalassitis, który był także piłkarzem, pojawił się w 2017 roku w reality show „Love Island” nadawanym w telewizji ITV. „Wszyscy jesteśmy zszokowani i zasmuceni tą straszną wiadomością. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom Mike'a w tym bardzo smutnym czasie” – przekazał rzecznik ITV w oświadczeniu.

Brytyjskie media informują, że babcia Mike'a Thalassitisa, która wychowywała go i mieszkała z nim, zmarła dwa dni przed tym, jak znaleziono jego ciało. W Wigilię 2018 roku zmarł najlepszy przyjaciel celebryty Danny Cutts.