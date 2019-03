„Big Brother”. Filip Chajzer nowym prowadzącym. Już dziś premiera!

Niedzielny odcinek nowej edycji „Big Brothera” poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Już dziś jeden uczestnik opuści Dom Wielkiego Brata. Dziś poinformowano, że codziennie w wieczornych odcinkach u boku Małgorzaty Ohme pojawiać się będzie Filip Chajzer. Wspólnie poprowadzą „Big Brother Nocą” (o godzinie 23:00 w TVN7) oraz „Big Brother Raport” (sobotni odcinek live o 20:00 w TVN7). Czwartym prowadzącym pozostaje Bartek Jędrzejak.

W dzisiejszym wydaniu „Dzień Dobry TVN” Filip Chajzer łączył się z widzami z Domu Wielkiego Brata. – Codziennie od poniedziałku do czwartku o 23:00 i w sobotę w programie Big Brother Nocą będziemy podsumowywać to, co działo się przez cały dzień. Będziemy rozmawiać, komentować, rozbierać na czynniki pierwsze – poinformował.

Jak podaje „Fakt” zmiana jednego z prowadzących wynika z problemami związanymi z kontraktem Chincz.

Dom Wielkiego Brata

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.

Gdzie i kiedy będzie można oglądać „Big Brothera”?

Nową edycję reality show będzie można oglądać w stacji TVN7 oraz TVN. Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 w TVN7.

Finał reality show zaplanowano na 16 czerwca 2019 roku.