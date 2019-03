Najlepszy Azjatycki Film Roku w polskich kinach od 22 marca

Nagrodzone Złotą Palmą w Cannes i nominowane do Oscara 2019 „Złodziejaszki” to opowieść o wielopokoleniowej ubogiej rodzinie żyjącej na przedmieściach Tokio, która utrzymuje się z drobnych kradzieży. Jej członkowie, ledwo wiążąc koniec z końcem, decydują się przygarnąć zaniedbaną, zagubioną dziewczynkę. Jej pojawienie to początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z przeszłości sympatycznej familii.

Reżyser Hirokazu Kore-eda uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych przedstawicieli japońskiej kinematografii. Na koncie obok Złotej Palmy w Cannes ma m.in. nagrody w Wenecji i San Sebastian oraz szereg wyróżnień innych festiwali na całym świecie. „Złodziejaszki” nominowane były do Asian Film Awards w sześciu kategoriach, ostatecznie zdobywając nagrody dla najlepszego filmu oraz za najlepszą muzykę.

Autor ścieżki dźwiękowej Haruomi Hosono uznawany jest za legendę japońskiej sceny pop. Początki jego muzycznej kariery sięgają lat 60. Sławę przyniosła mu Yellow Magic Orchestra – formacja, która obok słynnego Kraftwerku, była jedną z pierwszych grup na świecie proponującą słuchaczom nowoczesne, syntetyczne brzmienia. Wiele powstałych wówczas przebojów YMO do dziś usłyszeć można na antenach radiowych rozgłośni. Ogromna popularność grupy stała się trampoliną do solowych karier jej członków. W latach 80. Hosono skupił się na odkrywaniu elektronicznych brzmień stając się pierwszym japońskim kompozytorem tworzącym muzykę do gier video. Także wówczas rozpoczęła się jego współpraca ze światem filmowym.