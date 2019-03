„Big Brother” jest kobietą! Kto wciela się w rolę Wielkiego Brata?

Program „Big Brother” wrócił do telewizji po 18 latach. Na fanów i samych uczestników programu, czekała specjalna niespodzianka. Do tej pory show kojarzyło nam się z męskim głosem, którego, jak się okazało po zakończeniu programu, użyczał Jarosław Ostaszkiewicz. Tym razem jednak Wielki Brat przemówił w niedzielę głosem... kobiety. – Świetnie! Kobieta jest Wielkim Bratem. To znak, że czasy się zmieniają. Girl power! – ucieszyła się słysząc kobiecy głos Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka zapytała też, w jaki sposób uczestnicy powinni się do niej zwracać. – Mam głos kobiecy, ale jestem Wielkim Bratem – brzmiała odpowiedź. Portal „Pudelek” podał, że głos Wielkiemu Bratu podkłada córka Krystyny Czubówny, Agnieszka Barjasz.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany bezie „Big Brother Raport” , w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+” . W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena” .

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.

Jak wygląda dom Wielkiego Brata?

Tuż przed premierowym odcinkiem programu, w „Dzień Dobry TVN” prowadzący pokazali, jak wygląda dom Wielkiego Brata.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.