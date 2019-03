Matthew McConaughey w brutalnym westernie? Twórca „Oldboya” zaczyna nowy projekt

Kilka lat przed tym, jak scenarzysta S. Craig Zahler zadebiutował jako reżyser w swoim brutalnym filmie „Bone Tomahawk” , sprzedał scenariusz do innego równie brutalnego westernu „The Brigands of Tattleborge” . Park Chan-wook, twórca hitu „Oldboy” , w 2012 roku był w kolejce do ekranizacji produkcji. Teraz Amazon zdecydował się „podnieść” projekt i Park zasiądzie w fotelu reżysera. Zmieniono też nieco tytuł. Western na ekranach zagości pod nazwą „The Brigands of Rattlecreek” , a w głównej roli zobaczymy prawdopodobnie zdobywcę Oscara Matthew McConaugheya.

Producentem filmu będzie Bradley Fischer ( „Wyspa tajemnic” , „Zodiak” ). Produkcja opowiadała będzie o szeryfie i lekarzu, którzy szukają zemsty na grupie bandytów, rabujących i terroryzujących mieszkańców małego miasteczka. Scenariusz S. Craiga Zahlera od 2006 roku znajdował się na tzw. „czarnej liście” – zestawieniu tekstów nieposiadających producenta lub czekających na realizację. Dziennikarze portalu Collider zaznaczają, że wynikało to zapewne z jego niezwykłej brutalności.

Według doniesień, Amazon i Fisher zabiegają o to, żeby w rolę lekarza wcielił się Matthew McConaughey. Poszukują także innego topowego aktora do obsadzenia w roli szeryfa.