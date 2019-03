Quentin Tarantino zrobił film o zabójstwie żony Romana Polańskiego. Brad Pitt i Leonardo DiCaprio na plakacie

Amerykańską premierę filmu „Once upon a time in Hollywood” zaplanowano na 26 lipca. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2019 roku. Zarówno ze względu na obsadę, osobę reżysera, jak i kontrowersyjny temat – zabójstwo ciężarnej Sharon Tate, żony Romana Polańskiego. Polskich widzowie z pewnością są też ciekawi roli, jaką w filmie odegra Rafał Zawierucha, wcielający się w rolę polskiego reżysera.

Choć do kin wybierzemy się dopiero za kilka miesięcy, już teraz wiadomo, że szykuje się wielki hit. Atmosferę odpowiednio podgrzały pojedyncze zdjęcia z planu i fotosy, które zebraliśmy dla was w naszej galerii. Przyznajemy, że już nie możemy się doczekać gotowego filmu.

Tymczasem dziś w mediach społecznościowych pierwszy plakat filmu udostępnił Leonardo DiCaprio. To właśnie duet Brad Pitt – Leonardo DiCaprio zajmuje centralne miejsce na plakacie, który jest odą Tarantino do roku 1969 – czasu wielkich wstrząsów politycznych i kulturowych oraz morderstw bandy Mansona w Stanach Zjednoczonych.

Kto zagra kogo?

Leonardo DiCaprio w filmie wcieli się w rolę Ricka Daltona (postać fikcyjna), a Brad Pitt zagra Cliff Booth (postać fikcyjna). Ich drogi krzyżują się w filmie z Sharon Tate, którą zagra Margot Robbie. W nowej produkcji Tarantino zobaczymy ponadto: Ala Pacino (w roli producenta Marvina Schwartza) i zmarłego niedawno Luke'a Perry'ego (w roli reżysera Scotta Lancera), Dakotę Fanning (przestępczyni Lynette Fromme), Emilie Hirscha (fryzjer Jay Sebring), Damiana Lewisa (aktor filmowy Steve McQueen), Damona Herrimana (Charles Manson), Rafała Zawieruchę (Roman Polański). Do obsady dołaczyli też niedawno James Marsden i Kurt Russel.

Zabójstwo Sharon Tate

Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował 5 osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

