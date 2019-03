Vlogerka, aktor z paradokumentów i bokser. Poznaj uczestników nowej edycji „Big Brothera”

„Big Brother” powrócił na antenę po 18 latach. W pierwszym odcinku reality show poznaliśmy wszystkich uczestników. Widzowie zwrócili uwagę, że część mieszkańców domu Wielkiego Brata nie są tzw. zwykłymi ludźmi. W komentarzach podkreślano, że jeden z uczestników pojawiał się w paradokumentach, a inna uczestniczka prowadzi popularny kanał na Youtube.

Oto wszyscy uczestnicy show:

Marlena Klimczyk

Matka trójki dzieci, pochodzi z Puław, ma 35 lat.



Izabela Mączka

Ma 37 lat i pochodzi z Warszawy. Samotnie wychowuje trójkę dzieci, jej pasją jest siatkówka.



Bartłomiej Boruc

37-letni mieszkaniec Dublina. Malarz, raper, wodzirej.



Klaudia Marchewka

Pochodzi z Krakowa, ma 26 lat, jest kierowcą karetki i ochroniarzem na imprezach masowych.



Natalia Wróbel

Pochodzi z Bytomia, ma 21 lat. Biegle włada kilkoma językami, mieszkała wiele lat poza granicami kraju, miedzy innymi we Włoszech i Szwajcarii.



Oleh Riaszeńczew

Dwudziestolatek ze Słubic. Mistrz gimnastyki i boksu. Pracuje w firmie budowlanej, ale marzy mu się kariera trenera personalnego.



Agnieszka Raczyńska

Mieszka w Londynie, ma 26 lat. To ona jest w pierwszej parze nominowanych do opuszczenia domu Wielkiego Brata!



Karolina Wnęk

Ma 21 lat i siedmioro rodzeństwa. Pochodzi z Lipnicy Wielkiej, została wychowana w konserwatywnej katolickiej rodzinie.



Katarzyna Olek

Ma 23 lata, pochodzi z Warszawy i uwielbia jazz. jest wokalistką i fotografem.



Tomasz Urban

Model z Gliwic. Ma 34 lata pochodzi z rodziny z lekarskimi tradycjami.



Radosław Palacz

Ma 41 lat pochodzi z Gliwic. Społecznik i miłośnik Śląska.



Daniel Barłóg

42-letni pasterz owiec z Suchej Beskidzkiej. Jest bardzo religijny.



Magda Wójcik

Mieszka i pracuje w Londynie. Ma 31 lat i uwielbia modę



Igor Jakubowski

Ma 26 lat pochodzi z Konina. Jest zawodowym bokserem, aktualnie zmaga się z kontuzją sportową i nie musi trenować.



Maciej Borowicz

Ma 31 lat, pochodzi z Poznania. To on jako pierwszy z dwójki uczestników może opuścić dom Wielkiego Brata.



Łukasz Darłak

Ma 26 lat pochodzi z Rzeszowa. Psycholog z wykształcenia. Widzowie kojarzą go z kilku produkcji m.in. "Detektywi", "W11", "Szpital" oraz "19+". Przez kilka miesięcy był partnerem pisarza Michała Witkowskiego.



Justyna Żak

Ma 26 lat, pochodzi z Białegostoku. Ma swoja markę odzieżową i kanał na Youtube - Juszes - który subskrybuje blisko 230 tys. widzów. Ma również stronę na Facebooku (30 tys. fanów) i konto na Instagramie (ponad 70 tys. obserwujących).

Dom Wielkiego Brata

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.

Gdzie i kiedy będzie można oglądać „Big Brothera”?

Nową edycję reality show będzie można oglądać w stacji TVN7 oraz TVN. Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 w TVN7. O godz. 23:15 pokazywany będzie "Big Brother Extra" (materiały dodatkowe, które nie trafiły do głównego wydania). Będzie też można obejrzeć krótkie antenowe wejścia live, które potrwają kilka minut: „Big Brother - Pobudka” (o godz. 9.50), „Big Brother - Popołudnie” (o godz. 13.35), „Big Brother - Podwieczorek” (o godz. 16.40). Gospodarzami show będą Agnieszka Woźniak-Starak, Ula Chincz, Bartek Jędrzejak oraz Małgorzata Ohme. Finał reality show zaplanowano na 16 czerwca 2019 roku.