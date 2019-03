Kolejna interaktywna produkcja od Netfliksa. Bohaterem Bear Grylls

O swoim najnowszym dziele Netflix poinformował w poniedziałek w trakcie śniadania prasowego w Los Angeles. Na premierę produkcji „You vs. Wild” nie przyjdzie nam długo czekać – zaplanowano ją już na 10 kwietnia.

Podobnie jak w „Bandersnatchu” , Netflix postawił na interaktywną formę. Tym razem widzowie będą mogli sterować zachowaniem Beara Bryllsa. Słynny podróżnik i propagator sztuki przetrwania zabierze ich na wyprawy w najdalsze zakątki globu. „Jestem dumny, że stałem się częścią tej pierwszej w swoim rodzaju interaktywnej serii, która naprawdę daje widzom możliwość wejścia w moje buty i eksplorowania w ten sposób świata” – zapewnił w oświadczeniu Bear Grylls.

Jak podkreśla „Variety” , choć o interaktywnych produkcjach Netfliksa stało się głośno dopiero za sprawą „Bandersnatcha” , firma eksperymentuje z nimi już od czerwca 2017 roku. Wówczas to na platformie udostępnione zostały adresowane do młodszych widzów: „Kot w butach: Uwięziony w baśni” oraz „Buddy Błyskawica: sterta pomysłów” . Po nich przyszedł czas na interaktywnego „Minecrafta” , a w końcu film z serii „Czarne lustro” . – Nie byliśmy pewni, w którą stronę to pójdzie – przyznał wiceprezes ds. produktu Todd Yellin. Jak zaznaczył, ponieważ jednak odbiór był w większości pozytywny, firma postanowiła nie zarzucać produkcji interaktywnych.

