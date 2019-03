Córka Artura Żmijewskiego robi karierę w USA. Posłuchajcie utworu „Sunrise”

26-letnia Ewa Żmijewska studiowała na prestiżowej uczelni w Los Angeles College of Music, a teraz szlifuje swoje umiejętności wokalne w Califormia Institute of the Arts. Pod koniec ubiegłego roku nawiązała współpracę z amerykańską wokalistką Shandy. Kilka miesięcy temu wspólnie wydały singiel zatytułowany „Sunrise”. Kobiety występują w duecie pod nazwą Shandy & Eva.

Podobno Ewa odziedziczyła talent po swoim sławnym tacie Arturze Żmijewskim, który w przeszłości śpiewał, a także grał na gitarze. Jak podaje „Super Express” być może już niedługo 26-latka zacznie regularnie koncertować w Polsce. Z ustaleń dziennika wynika, że Mieczysław Szcześniak poznał Ewę Żmijewską i Shandy i chciałby z nimi współpracować. Jak potoczy się kariera córki Artura Żmijewskiego? Podoba Wam się wydany pod koniec ubiegłego roku singiel „Sunrise”? Przedstawiamy także inne utwory wokalistek.

