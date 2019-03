Jest zwiastun nowego serialu „Nasza Planeta”. Już niedługo premiera na Netfliksie!

Oprócz wersji oryginalnej z narracją Sir Davida Attenborough, serial będzie dostępny w 10 lokalnych wersjach językowych. Głos do hiszpańskojęzycznych wersji podkładać będą Penélope Cruz dla widzów w Hiszpanii i Salma Hayek dla publiczności Ameryki Południowej. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć serial w narracji Krystyny Czubówny.

– Być częścią projektu „Nasza planeta” to dla mnie wielki zaszczyt. Ten program zachwyca pięknem zdjęć, a jednocześnie niesie bardzo aktualne i ważne przesłanie o konieczności troski o środowisko naturalne – powiedziała Penélope Cruz. – Przesłanie Naszej planety jest mi bardzo bliskie, dlatego jestem dumna, że mogę zanieść je moim rodakom oraz widzom z całego świata – podkreśliła.

– „Nasza Planeta” niesie ze sobą inspirujący przekaz skierowany do całego świata. Wyraża podziw, szacunek i troskę o środowisko naturalne – mówi Salma Hayek. – Czuję się zaszczycona, że dzięki mojej współpracy z Netflix będzie on mógł dotrzeć do hiszpańskojęzycznych widzów w moim rodzinnym Meksyku, krajach Ameryki Południowej i innych miejscach na świecie – dodaje aktorka.

O czym będzie „Nasza Planeta” ?

Realizacja tego przedsięwzięcia trwała aż cztery lata. Materiał stworzony przez 600-osobową ekipę filmową powstawał w 50 krajach na wszystkich kontynentach skupiając się głównie na niezwykłej różnorodności środowiska naturalnego - od arktycznych pustkowi i tajemniczych głębin oceanów, przez rozległe krajobrazy Afryki, po tętniące życiem dżungle Ameryki Południowej.

Pierwszy odcinek zabiera widzów w podróż po tropikalnych lasach Brazylii i norweskim archipelagu Svalbard. Zobaczymy w nim, że te nietrwałe, połączone ze sobą ekosystemy mają kluczowe znaczenie dla istnienia życia na ziemi.

Kolejne odcinki poświęcone będą głównym biomom i siedliskom na kuli ziemskiej, takim jak pokrywy lodowe, dżungle, wody przybrzeżne, pustynie, sawanna, otwarte morze, wody słodkie i obszary leśne. Dzięki ekipie czołowych operatorów filmów przyrodniczych, badaczy i naukowców oraz najnowszym kamerom umożliwiającym nagrywanie w jakości 4K, po raz pierwszy udało się uchwycić w kadrze te zapierające dech w piersiach obrazy.

Widzowie będą mieli okazję podziwiać zjawiskowe krajobrazy oraz bezcenne, niezwykle rzadkie gatunki zwierząt, a jednocześnie dowiedzieć się jakie kroki muszą zostać podjęte, aby zapewnić im przetrwanie. – Na całym świecie zaburzone zostały występujące w przyrodzie wzajemne powiązania – zauważa Attenborough. – Najbliższe 20 lat będzie miało decydujący wpływ na przyszłość życia na ziemi – dodaje.

Premiera „Naszej Planety”

Serial „Nasza Planeta” został wyprodukowany przez Silverback Films, Ltd. we współpracy z WWF, a jego producentami są Alastair Fothergill i Keith Scholey. Premiera na Netfliksie już 5 kwietnia 2019 roku.

