Jest oficjalny zwiastun „Toy Story 4”. Z jakimi problemami zmierzą się bohaterowie?

Po raz kolejny Woody przeżywa kryzys egzystencjalny po tym, gdy jego nowa właścicielka Bonnie, wprowadza do „gangu” nową dziwaczną zabawkę o imieniu Forky. To urocze spotkanie zabawek prowadzi do podróży, w której Woody odkrywa, że świat jest znacznie większy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Po drodze – jak widzimy w zwiastunie – spotyka znajome z poprzednich części postaci. Trailer jest opatrzony muzyką The Beach Boys, która wprowadza nas w niezwykłą atmosferę bajki.

„Toy Story 4” niedługo w kinach!

Bajkę „Toy Story 4” wyreżyserował Josh Colley, a twórcą scenariusza jest Stephany Folsom. W czwartej części przygód Woody'ego, Buzza i całego gangu zabawek, ponownie zobaczymy oryginalną obsadę, w tym Toma Hanksa, Tima Allena, Joan Cusack i Annie Potts. Głosu udzieliły też bohaterom Tony Hale (Forky), Keegan-Michael Key i Jordan Peele jako Ducky i Bunny. Wiadomo też, że usłyszymy głos Keanu Reevesa, jednak nie wiadomo jeszcze, której postaci go użyczy.

Polska premiera bajki zaplanowana jest na 9 sierpnia 2019 roku.

