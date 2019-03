„Lucy in the Sky” – nowy film z Natalie Portman w roli głównej. Zobacz trailer

Film opowiada historię astronautki Lucy Coli (Natalie Portman), która powraca na Ziemię po długiej misji kosmicznej i rozpoczyna romans z innym astronautą Markiem Goodwinem (Jon Hamm). Powoli Lucy zaczyna tracić kontakt z ziemską rzeczywistością. Po tym, jak ujrzała wszechświat z góry, życie na Ziemi zaczęło wydawać się jej zbyt małe.

Na razie nie wiemy za dużo na temat fabuły filmu, a ze zwiastuna ciężko też wyciągnąć nowe informacje w tej kwestii. Jego tajemnicze zakończenie sugeruje jednak, że z Lucy, wbrew temu, co mówi, nie jest wszystko w porządku.

Po zdobyciu Oscara za rolę w filmie „Czarny Łabędź” Natalie Portman pracowała nad kilkoma projektami. „Lucy in the Sky” będzie jej pierwszą dużą rolą w 2019 roku. Ostatnio mogliśmy oglądać aktorkę w „Vox Lux” i „Anihilacji” .

Początkowo w filmie zobaczyć mieliśmy Reese Witherspoon, która jest jedną z jego producentek, jednak ostatecznie wycofano się z tego pomysłu. Zwiastun filmu zawiera instrumentalną interpretację motywu muzycznego z piosenki The Beatles „Lucy in the Sky with Diamonds” , co wskazuje, że twórcy filmu czerpali w kwestii tytułu inspirację z utworu.

Czytaj także:

Czy powinniśmy słuchać muzyki Michaela Jacksona? Odpowiedział Wade Robson, jego oskarżyciel